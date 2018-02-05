Новенькая участница покинула "Дом-2", не найдя там нормальных условий для жизни

Жизнь на телестройке показалась Юлии чересчур однотипной: сон, еда и обсуждение каких-нибудь отношений. Кроме того, девушку не устроил тот факт, что у участников под рукой нет ни мобильников, ни часов. К слову, прежде все зрители и так знали, что эти правила действуют в рамках творения канала ТНТ уже давно, поэтому и удивляться им не стоит.Всех участников Юлия назвала очень глупыми, предположив, что на "Доме-2" остаются только те, у кого нет никаких интересов. Впрочем, данное утверждение фолловерам не понравилось, поскольку они знают, что на проекте много и поющих, и рисующих, да и музыкантов хватает. Юлии также не полюбилось закрытое пространство и необходимость контактировать с особами, которые ей противны.Почитатели проекта раскритиковали Жукову и не могут понять, как девушка собиралась в нём участвовать, не зная, что там происходит.