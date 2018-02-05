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Новенькая участница покинула "Дом-2", не найдя там нормальных условий для жизни
Новенькая участница "Дом-2" Юлия Жукова покинула периметр уже через пару дней после попадания на популярное реалити-шоу, раскритиковав и организаторов, и участников, при этом больше всего девушке не понравилось, что там, как ей кажется, совершенно непригодные для жизни условия.

Жизнь на телестройке показалась Юлии чересчур однотипной: сон, еда и обсуждение каких-нибудь отношений. Кроме того, девушку не устроил тот факт, что у участников под рукой нет ни мобильников, ни часов. К слову, прежде все зрители и так знали, что эти правила действуют в рамках творения канала ТНТ уже давно, поэтому и удивляться им не стоит.

Новенькая участница покинула "Дом-2", не найдя там нормальных условий для жизни

Всех участников Юлия назвала очень глупыми, предположив, что на "Доме-2" остаются только те, у кого нет никаких интересов. Впрочем, данное утверждение фолловерам не понравилось, поскольку они знают, что на проекте много и поющих, и рисующих, да и музыкантов хватает. Юлии также не полюбилось закрытое пространство и необходимость контактировать с особами, которые ей противны.

Почитатели проекта раскритиковали Жукову и не могут понять, как девушка собиралась в нём участвовать, не зная, что там происходит.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:20
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