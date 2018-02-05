Екатерина Зиновьева была на самом незабываемом свидании с Александром Гобозовым

В блоге девушка описала один из дней на реалити-шоу, удавшийся, по её словам, на ура. Как рассказала Зиновьева, Гобозов подарил ей незабываемое свидание, к которому готовился очень долго. Александр какое-то время отсутствовал на Поляне, так как обучался азам скрипки, чтобы сыграть для любимой. Кроме того, в ход пошли цветы, а также были задействованы коллеги пары по периметру.Гобозов даже не побоялся залезть на крышу дома, хоть и отговаривали его ведущие от этой затеи, откуда и сыграл композицию, выученную всего за день. Оказавшись на земле, Александр сделал Екатерине несколько комплиментов и попил с девушкой чай. Зиновьева, конечно же, была на седьмом небе от счастья и запустила с возлюбленным шарики в небо.Екатерина считает минувшее свидание самым незабываемым в своей жизни, предполагая, что Александр является мужчиной её мечты. Рядом с Гобозовым она по-настоящему счастлива и хочет верить, что у них всё будет отлично и в будущем.