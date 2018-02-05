Хейтеры не сомневаются, что у Дмитрия Дмитренко тоже проблемы с психикой, как и у Ольги Рапунцель

Фолловеров настораживает тот факт, что молодой человек ведёт себя как-то странно - делает вид, что в его отношениях с супругой всё идеальной, хоть и знает каждый, что это совсем не так. К примеру, Дмитрий заявил, что уладил конфликт между Ольгой и его матерью. При этом сказал эти слова парень чуть ли не одновременно с колкими высказываниями Рапунцель в адрес свекрови, которая тоже не осталась в долгу.Конечно, поклонники считают, что Дмитренко может просто прикидываться, преследуя свои цели, или просто не хочет замечать проблем, желая думать только о скором рождении своей дочки, вынашиваемой Ольгой.Хейтеры, в свою очередь, смеются над супругами, не сомневаясь, что Дмитрий и Ольга стоят друг друга. К слову, это утверждение можно назвать спорным, учитывая последние новости, согласно которым Дмитренко изменял Рапунцель с какой-то Яной.