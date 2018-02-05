Летом 2018 года Apple Music намерена превзойти Spotify по количеству платных подписчиков
Ранее в этом году Spotify объявил о том, что набрал 70 миллионов платных подписчиков, что позволило стать сервисом для прослушивания музыки номер один в мире, Apple Music заняла второе место с 30 миллионами по данным за сентябрь прошлого года. В новом отчете The Wall Street Journal выяснилось, что Apple стремительно набирает подписчиков в Соединенных Штатах и превзойдет этим летом Spotify.
В глобальном масштабе Spotify остается на первом месте, но Apple растет более высокими темпами в США: 5% за месяц против 2% роста Spotify. США являются крупнейшим рынком для потоковой передачи музыки. В глобальном масштабе, как сообщает компания WSJ, сервис Apple Music имеет 36 миллионов подписчиков.
WSJ считает, что сейчас рост Apple частично подпитывается смартфонами и планшетами, а на следующей неделе компания выпустит свою акустическую систему HomePod стоимостью $349, которая станет дополнительным девайсом для прослушивания.
За последние пару лет потоковая передача стала доминирующим средством, с помощью которого пользователи прослушивают музыку, причем 62% доходов поступает от таких сервисов, как Spotify и Apple Music.
В глобальном масштабе Spotify остается на первом месте, но Apple растет более высокими темпами в США: 5% за месяц против 2% роста Spotify. США являются крупнейшим рынком для потоковой передачи музыки. В глобальном масштабе, как сообщает компания WSJ, сервис Apple Music имеет 36 миллионов подписчиков.
WSJ считает, что сейчас рост Apple частично подпитывается смартфонами и планшетами, а на следующей неделе компания выпустит свою акустическую систему HomePod стоимостью $349, которая станет дополнительным девайсом для прослушивания.
За последние пару лет потоковая передача стала доминирующим средством, с помощью которого пользователи прослушивают музыку, причем 62% доходов поступает от таких сервисов, как Spotify и Apple Music.