Поклонники раскритиковали Бруклина Бэкхема за использование подводки для глаз

Девушка решила устроить вечеринку, по случаю своего дня рождения уже в эти выходные. Хлоя Морец и её бойфренд Бруклин Бекхэм были вместе сфотографированы как раз в тот момент, когда направлялись в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Фотографии незамедлительно попали в соцсети. На этот раз удостоили вниманием папарацци была не именинница, а новый образ Бруклина Бэкхема, который использовал подводку для глаз, чем привёл в негодование подписчиков. Его жестко раскритиковали за очередной эксперимент с внешностью и посоветовали более мужественно выглядеть. Некоторые пользователи подшутили сказав, что макияж у парня получился более удачным, чем у его избранницы.Напомним, что Бруклин Бэкхем постоянно пытается экспериментировать со своей внешностью. Как утверждают знакомые, Бэкхем еще не совсем созрел и пытается найти себя. В погоне за подражанием своему отцу - юноша хочет быть похожим на него. То татуировки себе сделает, то спортом занимался, то денег пытался заработать с ранних лет, чтобы не зависеть от родителей.