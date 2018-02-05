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Поклонники раскритиковали Бруклина Бэкхема за использование подводки для глаз
10 февраля исполнится 21 год Хлое Морец возлюбленной сына знаменитого футболиста Дэвида Бэкхема . В честь своего дня рождения девушка вечеринку устроила раньше. Отметить это торжество актриса собиралась вместе со своим избранником 18-летним Бруклином Бэкхемом.

Поклонники раскритиковали Бруклина Бэкхема за использование подводки для глаз


Девушка решила устроить вечеринку, по случаю своего дня рождения уже в эти выходные. Хлоя Морец и её бойфренд Бруклин Бекхэм были вместе сфотографированы как раз в тот момент, когда направлялись в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Фотографии незамедлительно попали в соцсети. На этот раз удостоили вниманием папарацци была не именинница, а новый образ Бруклина Бэкхема, который использовал подводку для глаз, чем привёл в негодование подписчиков. Его жестко раскритиковали за очередной эксперимент с внешностью и посоветовали более мужественно выглядеть. Некоторые пользователи подшутили сказав, что макияж у парня получился более удачным, чем у его избранницы.

Поклонники раскритиковали Бруклина Бэкхема за использование подводки для глаз


Напомним, что Бруклин Бэкхем постоянно пытается экспериментировать со своей внешностью. Как утверждают знакомые, Бэкхем еще не совсем созрел и пытается найти себя. В погоне за подражанием своему отцу - юноша хочет быть похожим на него. То татуировки себе сделает, то спортом занимался, то денег пытался заработать с ранних лет, чтобы не зависеть от родителей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Сегодня, 11:10
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