Ольга Рапунцель не может ответить на актуальные вопросы подписчиков

Жена Дмитрия Дмитренко написала в блоге, что фолловеры часто интересуются именем ребёнка, сроком беременности и килограммами, набранными будущей мамой во время беременности. По словам Ольги, все эти вопросы представляются ей слишком личными, поэтому отвечать на них сразу у неё нет желания. При этом, как добавила девушка, вскоре все узнают ответы. Фанаты отнеслись к Рапунцель с пониманием и пожелали телезвезде лёгких родов.Как известно, какое-то время Ольга находилось на периметре, куда вернулась после скандального ухода, без Дмитренко. Молодой человек, в свою очередь, снова оказался на Поляне позднее. Супруги помирились и стали ждать появления на свет первенца вместе. К слову, их тяга к скандалам никуда не делась, поэтому ссоры пары постоянно дают о себе знать.Несколько дней назад стало известно, что у Дмитрия есть подруга Яна, с которой он не единожды ходил в ресторан.