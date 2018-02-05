Алексей Кудряшов признался, что в детстве чуть не стал наркоманом

Алексей признался, что некогда, когда он был ещё совсем юным, родители сильно переживали за него, так как его жизнь была чрезмерно бунтарской. Парень курил и пил, в связи с чем предки в какой-то момент стали готовиться к новости о том, что их сын начал употреблять наркотики. Наркоманом Кудряшов не стал, а за всё, что сделал в те времена, теперь постоянно извиняется перед отцом и матерью.При этом стать хорошим сыном Алексей смог сам - просто решил доказать родителям, что способен на многое. Он стал вести здоровый образ жизни и избегать плохих компаний. Кроме того, у него появилось много поклонниц. Впрочем, когда появился у Алексея и шанс попасть на ТНТ, мать оказалась против. Женщина до сих пор уверяет, что "Дом-2" создаёт людям плохую репутацию, за которую потом им бывает стыдно.Алексей смог уговорить родительницу и она поняла, что с сыном лучше согласиться, потому что выбирать свой путь мужчина должен исключительно сам.