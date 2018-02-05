Алексей Кудряшов признался, что в детстве чуть не стал наркоманом
Участник "Дома-2" Алексей Кудряшов, получивший статус завидного жениха уже давно, решил рассказать о своём прошлом, которое, как оказалось, связано с некоторыми трудностями и даже вредными привычками.
Алексей признался, что некогда, когда он был ещё совсем юным, родители сильно переживали за него, так как его жизнь была чрезмерно бунтарской. Парень курил и пил, в связи с чем предки в какой-то момент стали готовиться к новости о том, что их сын начал употреблять наркотики. Наркоманом Кудряшов не стал, а за всё, что сделал в те времена, теперь постоянно извиняется перед отцом и матерью.
При этом стать хорошим сыном Алексей смог сам - просто решил доказать родителям, что способен на многое. Он стал вести здоровый образ жизни и избегать плохих компаний. Кроме того, у него появилось много поклонниц. Впрочем, когда появился у Алексея и шанс попасть на ТНТ, мать оказалась против. Женщина до сих пор уверяет, что "Дом-2" создаёт людям плохую репутацию, за которую потом им бывает стыдно.
Алексей смог уговорить родительницу и она поняла, что с сыном лучше согласиться, потому что выбирать свой путь мужчина должен исключительно сам.
Алексей признался, что некогда, когда он был ещё совсем юным, родители сильно переживали за него, так как его жизнь была чрезмерно бунтарской. Парень курил и пил, в связи с чем предки в какой-то момент стали готовиться к новости о том, что их сын начал употреблять наркотики. Наркоманом Кудряшов не стал, а за всё, что сделал в те времена, теперь постоянно извиняется перед отцом и матерью.
При этом стать хорошим сыном Алексей смог сам - просто решил доказать родителям, что способен на многое. Он стал вести здоровый образ жизни и избегать плохих компаний. Кроме того, у него появилось много поклонниц. Впрочем, когда появился у Алексея и шанс попасть на ТНТ, мать оказалась против. Женщина до сих пор уверяет, что "Дом-2" создаёт людям плохую репутацию, за которую потом им бывает стыдно.
Алексей смог уговорить родительницу и она поняла, что с сыном лучше согласиться, потому что выбирать свой путь мужчина должен исключительно сам.