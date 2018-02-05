АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Алексей Кудряшов признался, что в детстве чуть не стал наркоманом
Участник "Дома-2" Алексей Кудряшов, получивший статус завидного жениха уже давно, решил рассказать о своём прошлом, которое, как оказалось, связано с некоторыми трудностями и даже вредными привычками.

Алексей признался, что некогда, когда он был ещё совсем юным, родители сильно переживали за него, так как его жизнь была чрезмерно бунтарской. Парень курил и пил, в связи с чем предки в какой-то момент стали готовиться к новости о том, что их сын начал употреблять наркотики. Наркоманом Кудряшов не стал, а за всё, что сделал в те времена, теперь постоянно извиняется перед отцом и матерью.

Алексей Кудряшов признался, что в детстве чуть не стал наркоманом

При этом стать хорошим сыном Алексей смог сам - просто решил доказать родителям, что способен на многое. Он стал вести здоровый образ жизни и избегать плохих компаний. Кроме того, у него появилось много поклонниц. Впрочем, когда появился у Алексея и шанс попасть на ТНТ, мать оказалась против. Женщина до сих пор уверяет, что "Дом-2" создаёт людям плохую репутацию, за которую потом им бывает стыдно.

Алексей смог уговорить родительницу и она поняла, что с сыном лучше согласиться, потому что выбирать свой путь мужчина должен исключительно сам.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Московский апеляционный суд рассмотрит жалобу
Алла Пугачева однажды не пустила Королеву на
Возлюбленный Анастасии Волочковой Михаил прокатил
Подписчики советуют Стефании Маликовой скромнее
Специалисты НАФИ: Тур по России обойдется до 40
Филипп Киркоров в качестве извинения преподнес
Просмотреть все новости