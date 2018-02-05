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Антон Шоки просит зрителей вернуть его на "Дом-2"
Бывший участник "Дома-2" Антон Шоки, который очень скоро может вернуться на проект на фоне удачного зрительского голосования, теперь и сам просит поклонников помочь ему снова оказаться на периметре, по которому молодой человек соскучился немедленно, когда отправился за ворота.

Как написал Шоки в социальной сети, в данный момент у него нет девушки, а отношений хочется, да и о семье начал уже подумывать, поэтому реалити-шоу может оказаться весьма кстати. Парень заявил, что постоянно думал о телестройке ТНТ и размышлял об ошибках, которые там совершил. Антон прекрасно понимает, что ничего уже не вернуть, однако готов больше не делать глупостей, некогда вышедших ему боком.

Антон Шоки просит зрителей вернуть его на "Дом-2"

Сегодня Шоки проживает в США, но всегда хотел вернуться в Москву для участия на проекте. Он признал, что не мог контролировать свои эмоции и открываться коллегам, когда был его участником. У него было немало шансов построить карьеру, и все они были упущены. Антон понимает, что во многом был не прав и обещает вести себя на периметре совсем не так, как прежде.

О зрительском голосовании, в котором Шоки пока лидирует, прежде сообщили организаторы "Дома-2".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
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