Антон Шоки просит зрителей вернуть его на "Дом-2"

Как написал Шоки в социальной сети, в данный момент у него нет девушки, а отношений хочется, да и о семье начал уже подумывать, поэтому реалити-шоу может оказаться весьма кстати. Парень заявил, что постоянно думал о телестройке ТНТ и размышлял об ошибках, которые там совершил. Антон прекрасно понимает, что ничего уже не вернуть, однако готов больше не делать глупостей, некогда вышедших ему боком.Сегодня Шоки проживает в США, но всегда хотел вернуться в Москву для участия на проекте. Он признал, что не мог контролировать свои эмоции и открываться коллегам, когда был его участником. У него было немало шансов построить карьеру, и все они были упущены. Антон понимает, что во многом был не прав и обещает вести себя на периметре совсем не так, как прежде.О зрительском голосовании, в котором Шоки пока лидирует, прежде сообщили организаторы "Дома-2".