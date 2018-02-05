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Бориса Моисеева просят перерегистрировать его место на кладбище на имя его невестки
Бориса Моисеева его невестка, которая проживает в Германии, просит перерегистрировать его место на кладбище на ее имя.

Бориса Моисеева просят перерегистрировать его место на кладбище на имя его невестки


Мать Бориса Моисеева умерла много лет назад. Пресса писала, что Геня Борисовна Моисеева скончалась от рук соседа, который был глухонемым. Но сейчас выяснили, что его мать умерла от гангрены. Родственница исполнителя сообщила, что много лет за его мамой ухаживала супруга среднего брата, которого зовут Маркс. Она же и похоронила свекровь.

Светлана Карбах, после разрыва с Марксом проживает в Германии, но систематически наведывается на недельку, чтобы навести порядок на могилке матери Бориса. Так что благодаря ей, захоронение не было запущенным.

Светлана рассказала, что именно здесь хотела бы быть похоронена. Площадь на кладбище была большой, поэтому близкие артиста решили, что там будет семейное захоронение, но вдруг оказалось, что Моисеев приватизировал эту землю и уменьшил ее, таким образом, места осталось только на одного.

На данный момент Борису Моисееву 63 года и хотя 8 лет назад у него был инсульт, певец умирать не собирается пока, но в случае чего, он все оставит своему брату Марику, который проживает в Канаде. Поэтому недавно Светлана попросила Бориса перерегистрировать землю с могилой на ее имя.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:30
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