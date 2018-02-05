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Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди встретились на "Острове любви"
Участники "Дома-2" Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди встретились после разлуки, которая растянулась на две недели, на Сейшельских островах и набросились друг на друга, поскольку успели не на шутку соскучиться, что и не удивляет.

Пятнадцать дней назад Алексей прибыл на "Остров любви", чтобы какое-то время побыть без своей второй половинки и проверить свои чувства к ней расстоянием и временем. За этот период, конечно, происходили ссоры, однако они не помешали молодым людям остаться в любовном альянсе. Кроме того, даже на расстоянии жители телестройки общались очень много с помощью Интернета.

Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди встретились на "Острове любви"

Как известно, Чайчиц то и дело писал трогательные стихотворения для любимой, как парень это умеет делать. Триандафилиди, в свою очередь, отвечала обычными постами, но в них также говорила о любви. К слову, перед самым вылетом в Африку Лиза сильно обиделась на Алексея, который не очень удачно пошутил по поводу её фигуры, и едва не отказалась от долгожданной встречи с ним.

Не секрет, что к Чайчицу присматривалась Марго Овсянникова, но влюблённого брюнета оказалось слишком сложно соблазнить, поэтому блондинка просто вернулась к Саймону Марданшину.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:20
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