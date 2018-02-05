Дочки Анны Седоковой решили пошутить над ней и сделали отвратительный макияж

На своей личной страничке на всеобщее достояние зрителей Анна Седокова опубликовала новый видеоролик, на котором отчетливо видно, как исполнительнице делают макияж ее дети. А под постом Анна поделилась, что ужасно заболела после всех перелетов, что даже просто двигаться очень тяжело из-за сильной слабости.Из-за плохого состояния здоровья исполнительница вынуждена была пропустить выступление, к которому готовилась заранее. А в подтверждение тому, что певица действительно болеет, и пропустила мероприятие по уважительной причине, девушка выложила видео, как пыталась собраться на данное выступление.На видеоролике прекрасно видно, как Алина и Моника пытаются сделать своей знаменитой маме макияж, но в шуточной манере они решили не стараться и результат получился просто отвратительным.Пользователям безумно понравилось это видео, и они с восхищением отзывались об этой замечательной семье, а также пожелали крепкого здоровья и как можно быстрей выздороветь.Стоит добавить, что совсем недавно, весной прошлого года, у Анны Седоковой появился на свет долгожданный сын, которого назвали Гектором.