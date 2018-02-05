Дочки Анны Седоковой решили пошутить над ней и сделали отвратительный макияж
Дочки Анны Седоковой решили пошутить над заболевшей мамой и сдалали отвратительный макияж.
На своей личной страничке на всеобщее достояние зрителей Анна Седокова опубликовала новый видеоролик, на котором отчетливо видно, как исполнительнице делают макияж ее дети. А под постом Анна поделилась, что ужасно заболела после всех перелетов, что даже просто двигаться очень тяжело из-за сильной слабости.
Из-за плохого состояния здоровья исполнительница вынуждена была пропустить выступление, к которому готовилась заранее. А в подтверждение тому, что певица действительно болеет, и пропустила мероприятие по уважительной причине, девушка выложила видео, как пыталась собраться на данное выступление.
На видеоролике прекрасно видно, как Алина и Моника пытаются сделать своей знаменитой маме макияж, но в шуточной манере они решили не стараться и результат получился просто отвратительным.
Пользователям безумно понравилось это видео, и они с восхищением отзывались об этой замечательной семье, а также пожелали крепкого здоровья и как можно быстрей выздороветь.
Стоит добавить, что совсем недавно, весной прошлого года, у Анны Седоковой появился на свет долгожданный сын, которого назвали Гектором.
На своей личной страничке на всеобщее достояние зрителей Анна Седокова опубликовала новый видеоролик, на котором отчетливо видно, как исполнительнице делают макияж ее дети. А под постом Анна поделилась, что ужасно заболела после всех перелетов, что даже просто двигаться очень тяжело из-за сильной слабости.
Из-за плохого состояния здоровья исполнительница вынуждена была пропустить выступление, к которому готовилась заранее. А в подтверждение тому, что певица действительно болеет, и пропустила мероприятие по уважительной причине, девушка выложила видео, как пыталась собраться на данное выступление.
На видеоролике прекрасно видно, как Алина и Моника пытаются сделать своей знаменитой маме макияж, но в шуточной манере они решили не стараться и результат получился просто отвратительным.
Пользователям безумно понравилось это видео, и они с восхищением отзывались об этой замечательной семье, а также пожелали крепкого здоровья и как можно быстрей выздороветь.
Стоит добавить, что совсем недавно, весной прошлого года, у Анны Седоковой появился на свет долгожданный сын, которого назвали Гектором.