Дочка Валентина Юдашкина Галина отправилась за границу, чтобы родить там второго ребенка

Дочь популярного российского кутюрье Валентина Юдашкина отправилась в Соединенные Штаты Америки. Очень скоро Галина Юдашкина снова станет мамой. Ее первенец появился на свет в одной из клиник Нью-Йорка, поэтому она захотела, чтобы второй раз появление ребенка произошло в Америке.Девушка еще не определилась с клиникой, в которой будет рожать. А в США Галина полетела в компании своего сына, которому практически два годика. Прибыв на место, девушка поделилась, что ее сын замечательно перенес перелет.По ее заверениям, малыш совершенно не капризничал и даже несколько часов поспал в самолете. Немного погодя к ней прилетит мама, которая была все время рядом во время предыдущих родов и муж – Петр Максаков, который так же принимал участие, прилетев к своей возлюбленной за несколько дней до родов.Свое интересное положение девушка долгое время скрывала, поскольку был сильный токсикоз и большие проблемы с самочувствием.Галина всеми силами пыталась скрыть пол будущего малыша, но ее близкие дали понять, что у девушки снова будет сын, которого собираются назвать в честь дедушки.