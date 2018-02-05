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Дочка Валентина Юдашкина Галина отправилась за границу, чтобы родить там второго ребенка
Галина Юдашкина дочка популярного кутюрье Валентина Юдашкина недавно улетела в США, и будет заниматься подготовкой ко вторым родам.

Дочка Валентина Юдашкина Галина отправилась за границу, чтобы родить там второго ребенка


Дочь популярного российского кутюрье Валентина Юдашкина отправилась в Соединенные Штаты Америки. Очень скоро Галина Юдашкина снова станет мамой. Ее первенец появился на свет в одной из клиник Нью-Йорка, поэтому она захотела, чтобы второй раз появление ребенка произошло в Америке.

Девушка еще не определилась с клиникой, в которой будет рожать. А в США Галина полетела в компании своего сына, которому практически два годика. Прибыв на место, девушка поделилась, что ее сын замечательно перенес перелет.

По ее заверениям, малыш совершенно не капризничал и даже несколько часов поспал в самолете. Немного погодя к ней прилетит мама, которая была все время рядом во время предыдущих родов и муж – Петр Максаков, который так же принимал участие, прилетев к своей возлюбленной за несколько дней до родов.

Свое интересное положение девушка долгое время скрывала, поскольку был сильный токсикоз и большие проблемы с самочувствием.

Галина всеми силами пыталась скрыть пол будущего малыша, но ее близкие дали понять, что у девушки снова будет сын, которого собираются назвать в честь дедушки.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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