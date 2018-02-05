Вице-премьер Украины заявил о вине РФ в нападении на венгерский центр

Высокопоставленный чиновник видит прямую заинтересованность Кремля в том, чтобы рассорить Украину с ее соседями, и поэтому режиссеры всех случаев дестабилизации находятся в кремлевских стенах, считает Вячеслав Кириленко.По сообщению пресс-секретаря Закарпатского областного управления национальной полиции Украины Татьяны Щеголевой, полиция пытается точно выяснить причины задымления в вышеуказанном здании. Есть подозрения в умышленном поджоге.