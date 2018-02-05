Риз Уизерспун с супругом Джимом Тотом и сыном Теннеси прогуливались по Венеции
Риз Уизерспун сфотографировали с Джимом Тотом и их сыном Теннесси во время прогулки по одному из самых романтических и прекрасных городов - Венеции.
Риз Уизерспун старается не афишировать свою приватную жизнь. Журналистам артистка рассказывает только о рабочих планах, а на публике появляется в гордом одиночестве или с дочкой Авой.
На личном фронте у знаменитости все замечательно: она очень счастлива в браке с Джимом Тотом, который занимается поиском молодых талантов, и растят общего ребенка: сына Теннесси.
А недавно супружескую пару засняли во время прогулки по одному из самых прекрасных мест мера – Венеции. Для прогулки с семьей Риз выбрала легкое платье синего цвета с мелким цветочным рисунком. А завершили образ очки от солнца и соломенная сумка.
Фанаты обратили внимание на хороший вкус знаменитости и отметили, что ее ребенок был одет со вкусом. На Теннесси были надеты джинсовые шорты и светлая футболка с рисунком, который по цвету соответствовал самокату, на котором ехал ребенок.
Стоит напомнить, что у Риз от предыдущих отношений с киноактером Райаном Филиппом есть дети: дочь Ава и сын Дикон.
Риз Уизерспун старается не афишировать свою приватную жизнь. Журналистам артистка рассказывает только о рабочих планах, а на публике появляется в гордом одиночестве или с дочкой Авой.
На личном фронте у знаменитости все замечательно: она очень счастлива в браке с Джимом Тотом, который занимается поиском молодых талантов, и растят общего ребенка: сына Теннесси.
А недавно супружескую пару засняли во время прогулки по одному из самых прекрасных мест мера – Венеции. Для прогулки с семьей Риз выбрала легкое платье синего цвета с мелким цветочным рисунком. А завершили образ очки от солнца и соломенная сумка.
Фанаты обратили внимание на хороший вкус знаменитости и отметили, что ее ребенок был одет со вкусом. На Теннесси были надеты джинсовые шорты и светлая футболка с рисунком, который по цвету соответствовал самокату, на котором ехал ребенок.
Стоит напомнить, что у Риз от предыдущих отношений с киноактером Райаном Филиппом есть дети: дочь Ава и сын Дикон.