Мария Огоева призналась, что Виталий Малышев покинул "Дом-2" ради неё

По словам Марии, Вталий, покинувший реалити-шоу несколько дней назад, сделал это исключительно ради неё, хоть и не стал говорить никому о своём доблестном поступке. Как объяснила девушка, получившая "чёрную метку", чуть было не поспособствовавшую её уходу за ворота, молодой человек узрел в ней какие-то хорошие качества, которые и вынудили его отправиться за пределы периметра вместо неё.При этом Мария не стала вещать о том, какие именно качества увидел в ней Виталий, но предложила подписчикам обратиться непосредственно к нему с данным вопросом. Впрочем, многие зрители уже подозревают, что Огоева совершила ошибку, рассказав о настоящей причине ухода Малышева с проекта, потому что парень, скорее всего, не желал такого исхода, пытаясь сохранить всё секрете.Прежде Малышев опубликовал трогательный пост в соц-сети Instagrm, где подтвердил свой уход и сказал много тёплых слов в адрес своих уже бывших коллег по "Дому-2".