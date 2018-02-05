Отличники отдыхают: Многие известные личности были безнадежными двоечниками в школе и выбились в люди

Нынешний американский президент не любил учиться и часто конфликтовал с педагогами, однако жизнь Дональда Трампа кардинально изменилась в 13-летнем возрасте. Родители решили отдать непутевого наследника в школу-интернат военной академии, где он стал показывать хорошие спортивные достижения и примерное поведение. Экстравагантный бизнесмен Ричард Брэнсон пользуется популярностью у своих коллег во всем мире, но в школьные годы он не смог добиться хороших результатов в науке, предпочитая торговать елками и волнистыми попугайчиками. Будучи взрослым, мужчина рассказал о болезни, не позволяющей ему быстро схватывать нужную информацию в то время.Билл Гейтс на уроках предпочитал рассматривать пейзажи за окном, так что родители не выдержали постоянных жалоб учителей и пообещали будущему богачу наказание за каждую плохую отметку. Только привычный метод тогда не дал нужного результата. Стив Джобс еле окончил школу и после поступления в колледж вылетел из него после первого экзамена. Также ФБР сохранило досье, где есть записи об увлечении молодого основателя Apple наркотиками. Однако это не помешало ему создать компанию, которая за 20 лет полностью изменила мир технологий, а из студенческих лет главе пригодилась каллиграфия, чтобы разработать первые шрифты.Личность Сергея Королева прекрасно знакома каждому человеку, вот только в школе конструктор имел тройки, и единственным увлечением в его жизни была авиационная техника. Уинстон Черчилль был лентяем с плохой успеваемостью, но это не помешало ему в дальнейшем стать политиком, которому присудили Нобелевскую премию в жанре литературы, после чего он стал самым влиятельным человеком в истории. Аристократическое происхождение давало британцу возможность заниматься с лучшими учителями, но родители не обращали внимания на его воспитание, а в школе мальчик регулярно подвергался порке. Соитиро Хонда, создавший свой бренд мотоцикла, после окончания 8 классов работал автомехаником. Он прошел путь от работника, приводящего в порядок шляпы наследников хозяев, до главы крупной компании, имеющего 150 патентов. Пол Галвин вместе с братом был основателем “Motorola”, но уже в детстве имел чутье предпринимателя, мешающее ему нормально учиться. Пока дети сидели на уроках, мальчик продавал фаст-фуды, после чего пробовал себя в разных сферах бизнеса, пока не добился успеха.В аттестате Андрея Тарковского нет ни одной нормальной оценки, потому что он рос вместе с матерью и часто любил шататься по улицам, считая себя стилягой. Также режиссер не стал учиться в первом вузе, бросив его после поступления. Харрисон Форд неоднократно награжден “Оскаром” и имеет звезду на Аллее славы, но в детстве был тихим ребенком, не подающим надежды. Он почти не имел друзей и интересовался только кино, а дальше окончил курсы актерского мастерства, став звездой и продюсером. Аристотель Онассис был неоднократно изгнан из школьных стен за плохое поведение и успеваемость, а карьера миллиардера началась с диспетчера порта, после чего грек стал самым богатым владельцем судоходной компании.