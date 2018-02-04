Правительство США обеспокоено ростом нелегальной покупки оружия в "темной сети"

Незаконная торговля в «темной сети» не нова для мира, но если торговля наркотиками обратила внимание американских агентств давным-давно, незаконный рынок оружия остался относительно нетронутым. Однако, поскольку в последние несколько лет количество массовых расстрелов в США увеличилось, а некоторые из преступников, использующих незарегистрированное огнестрельное оружие, их интерес к этому незаконному рынку неожиданно увеличился, сообщает сайт DeepDotWeb.По данным интернет-СМИ, Бюро США по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) провело скрытую операцию, показавшую, как легко можно купить нелицензированную пушку, даже запрещенные модели, такие как AR5 или полностью автоматический UZI , которые агенты смогли приобрести, без каких-либо фоновых проверок.Что больше всего беспокоит бюро, потенциальные покупатели могут быть террористами или одинокими стрелками. Например, 9-миллиметровый «Глок», который использовал печально известный мюнхенский стрелок, был незаконно приобретен через рынок в «темной сети», вспоминает СМИ.В 2017 году в США было зарегистрировано более 300 массовых расстрелов, один из самых известных произошел в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года во время музыкального фестиваля «Маршрут 91», в результате чего 58 человек погибли и 851 человек получили ранения.