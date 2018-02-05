Андрей Черкасов ввёл в недоумение зрителей, назвав Юлию Ефременкову помощницей ведущих

Какое-то время Юлия вела шоу на Сейшельских островах, и ей была весьма удобна такая позиция, поскольку даже её парня Сергея Кучерова наделили привилегией вести конкурсы, чему атлет был очень рад, потому что давно мечтал составить компанию любимой. Но во время полёта обратно в Москву Ефременкова неожиданно заявила, что хочет покинуть творение ТНТ со своим возлюбленным, когда доберётся до Поляны. Ничего этого так и не случилось.Кроме того, Андрей Черкасов заявил, что в данный момент Ефременкова является помощницей ведущих. Услышав эти слова, поклонники рейтинговой брюнетки разразились предположениями, самое актуальное из которых гласит, что Юлия не очень понравилась организаторам как ведущая, в связи с чем парень решил указать на то место, которое ей больше подходит.Прежде Ефременкова говорила, что была утверждена в статусе ведущей и пребывает в отличном настроении, так как хотела этого всегда.