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Алла Пугачева спасла Илью Резника от денежного краха, передав внушительный денежный подарок
Алла Пугачева преподнесла Илье Резнику хорошую сумму денег, благодаря чему он спасся от финансового разорения.

Алла Пугачева спасла Илью Резника от денежного краха, передав внушительный денежный подарок


О великодушии Аллы Борисовны слагаются легенды. Знаменитость любит щедро одаривать своих друзей и старается не забывать коллег по роду деятельности. Совсем недавно, на одной из телепередач Резник сообщил, что переживает сложный жизненный период. Из-за денежных проблем он распродал большую часть недвижимости.

Но однажды прозвучал звонок телефона, это была Пугачева. Она узнала о положении дел Резника и передала денежный презент. Сумму называть не стали, но сумма внушительная. Денег хватило на все и даже на отдых в Арабских Эмиратах.

Резник последнее время мало общался с Пугачевой. Поговаривали, что композитор и исполнительница сильно поссорились, но информация никем не подтвердилась. На данный момент у него с Примадонной нормальные отношения.

Илья Резник очень верит, что его денежная ситуация станет лучше, а проблемы останутся позади. А поклонники уже в который раз восхитились своей любимицей и порадовались за ее большое и доброе сердце.

Сама артистка старается не афишировать свои добрые дела. Знаменитость занимается благотворительностью и не привлекает внимания своих фанатов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:30
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