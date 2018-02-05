Алла Пугачева спасла Илью Резника от денежного краха, передав внушительный денежный подарок

О великодушии Аллы Борисовны слагаются легенды. Знаменитость любит щедро одаривать своих друзей и старается не забывать коллег по роду деятельности. Совсем недавно, на одной из телепередач Резник сообщил, что переживает сложный жизненный период. Из-за денежных проблем он распродал большую часть недвижимости.Но однажды прозвучал звонок телефона, это была Пугачева. Она узнала о положении дел Резника и передала денежный презент. Сумму называть не стали, но сумма внушительная. Денег хватило на все и даже на отдых в Арабских Эмиратах.Резник последнее время мало общался с Пугачевой. Поговаривали, что композитор и исполнительница сильно поссорились, но информация никем не подтвердилась. На данный момент у него с Примадонной нормальные отношения.Илья Резник очень верит, что его денежная ситуация станет лучше, а проблемы останутся позади. А поклонники уже в который раз восхитились своей любимицей и порадовались за ее большое и доброе сердце.Сама артистка старается не афишировать свои добрые дела. Знаменитость занимается благотворительностью и не привлекает внимания своих фанатов.