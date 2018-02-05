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Натали Портман снялась в новом рэп-ролике с дерзким ответом своим хейтерам
Примерная жена и мать, американская актриса Натали Портман отошла от порядочного образа и позволила себе дерзко ответить всем своим хейтерам. Соответствующий новый рэп-ролик, в котором снялась актриса, появился на канале YouTube вечернего шоу «Saturday Night Live», которое она посетила в качестве гостя.
Натали Портман снялась в новом рэп-ролике с дерзким ответом своим хейтерам


В ходе программы «Saturday Night Live» Натали Портман рассказала, что она многое изменила в своей жизни, и призналась, что с возрастом стала серьезнее.

Новый рэп-ролик с актрисой, вероятнее всего, стал пародией на ее видео 2009 года. Портман справилась с образом не хуже, чем в предыдущий раз. Дебютный ироничный ролик в свое время вызвал фурор в Сети.

В клипе актриса рассказала, как накурилась во время родов и как трудно быть матерью. Также в своем рэпе она заступилась за старые эпизоды «Звездных воин», угрожая пистолетом ведущему шоу Беку Беннету, а в конце «интервью» Портман наклеила ему на лоб значок организации «Time's Up».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:30
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