Натали Портман снялась в новом рэп-ролике с дерзким ответом своим хейтерам

В ходе программы «Saturday Night Live» Натали Портман рассказала, что она многое изменила в своей жизни, и призналась, что с возрастом стала серьезнее.Новый рэп-ролик с актрисой, вероятнее всего, стал пародией на ее видео 2009 года. Портман справилась с образом не хуже, чем в предыдущий раз. Дебютный ироничный ролик в свое время вызвал фурор в Сети.В клипе актриса рассказала, как накурилась во время родов и как трудно быть матерью. Также в своем рэпе она заступилась за старые эпизоды «Звездных воин», угрожая пистолетом ведущему шоу Беку Беннету, а в конце «интервью» Портман наклеила ему на лоб значок организации «Time's Up».