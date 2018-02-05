Специалисты дали совет как уберечь смартфон от царапин

Специалисты решили рассказать о главных причинах, по которым гаджеты царапаются. Больше всего подвержены повреждениям стеклянные или блестящие металлические корпусы.Тщательнее за смартфоном рекомендуют следить в теплое время года, когда люди любят проводить время на пляже. Песок очень сильно царапает смартфон за считанные секунды. Чтобы уберечь смартфон от песка необходимо обзавестись герметичным кейсом, чтобы частицы песка не смогли добраться и повредить экран и корпус.Специалисты отметили, что на пляже лучше вообще не пользоваться смартфоном, так как на пальцах рук остается микрочастицы песка, которые также могут повредить поверхность.