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Специалисты дали совет как уберечь смартфон от царапин
С каждым годом смартфоны дорожают в цене, поэтому люди начинают относиться к гаджетам более аккуратно: используют чехлы, защитные стекла и другие аксессуары. Но, к сожалению, иногда даже самое бережное использование не помогает сохранить смартфоны в идеальном состоянии.

Специалисты решили рассказать о главных причинах, по которым гаджеты царапаются. Больше всего подвержены повреждениям стеклянные или блестящие металлические корпусы.

Специалисты дали совет как уберечь смартфон от царапин


Тщательнее за смартфоном рекомендуют следить в теплое время года, когда люди любят проводить время на пляже. Песок очень сильно царапает смартфон за считанные секунды. Чтобы уберечь смартфон от песка необходимо обзавестись герметичным кейсом, чтобы частицы песка не смогли добраться и повредить экран и корпус.

Специалисты отметили, что на пляже лучше вообще не пользоваться смартфоном, так как на пальцах рук остается микрочастицы песка, которые также могут повредить поверхность.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:20
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