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Китайские атомные подлодки могут оснастить искусственным интеллектом
В Китае атомные субмарины могут оснастить искусственным интеллектом по технологии Al, позволяющей упростить принятие важных решений командирами подводных суден.

Китайские атомные подлодки могут оснастить искусственным интеллектом


По утверждениям специалистов, многие люди, находясь продолжительное время в закрытом пространстве, чувствуют сомнения в принятии собственных решений и склонны к неверным действиям. Причина этого состоит в том, что военнослужащие на подлодках подвержены стрессам и кислородному голоданию.

Разработчики программы искусственного интеллекта (ИИ) сообщают, что она способна обучаться и усовершенствовать свои навыки. А в недалеком будущем – имитировать функции головного мозга.

Но при внедрении ИИ воеными не планируется сокращение экипажей субмарин. Они считают, что на всех служебных постах обязан быть человек.

Следует отметить, что некоторые ученые высказывают опасения относительно рискованности проекта. Ибо искусственно «интеллектуализированная» автоматизация может сделать подлодку неуправляемой.

Но работа над проектом продолжается с целью создания ультрасовременной армии.
Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 10:10
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