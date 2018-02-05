Алиана Устиненко не хочет разводиться с Александром Гобозовым

Многие фолловеры долгое время считали, что Алина до сих пор ревнует Александра, строящего в данный момент отношения на телестройке с Екатериной Зиновьевой, и не хочет, чтобы он встречался с какой-то другой девушкой, пусть даже и той, которая очень нравится его матери. Устиненко поспешила развеять эти слухи и заявила, что ей просто удобно оставаться супругой Гобозова, так как они до сих пор общаются, потому что у них есть общий сын.К слову, такое поведение зрители могут смело трактовать намерением помешать Зиновьевой выстроить хорошие отношения с Гобозовом, ведь если Алиана будет постоянно мелькать неподалёку, то это точно скажется на романе проектной пары. При этом пока Екатерина лишь благодарит Александра, то и дело прощающего ей флирт с другими мужчинами.Ранее ситуацию с затянувшимся бракоразводным процессом прокомментировал Гобозов. По его словам, Устиненко потеряла брачное свидетельство. Поверили ему не все, так как документ, как известно, восстановлению подлежит.