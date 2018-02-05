Алиана Устиненко не хочет разводиться с Александром Гобозовым
Жена Александра Гобозова Алиана Устиненко рассказала о планах относительно своего пока ещё мужа, намекнув, что не желает разводиться с ним, так как штамп в паспорте очень удобен.
Многие фолловеры долгое время считали, что Алина до сих пор ревнует Александра, строящего в данный момент отношения на телестройке с Екатериной Зиновьевой, и не хочет, чтобы он встречался с какой-то другой девушкой, пусть даже и той, которая очень нравится его матери. Устиненко поспешила развеять эти слухи и заявила, что ей просто удобно оставаться супругой Гобозова, так как они до сих пор общаются, потому что у них есть общий сын.
К слову, такое поведение зрители могут смело трактовать намерением помешать Зиновьевой выстроить хорошие отношения с Гобозовом, ведь если Алиана будет постоянно мелькать неподалёку, то это точно скажется на романе проектной пары. При этом пока Екатерина лишь благодарит Александра, то и дело прощающего ей флирт с другими мужчинами.
Ранее ситуацию с затянувшимся бракоразводным процессом прокомментировал Гобозов. По его словам, Устиненко потеряла брачное свидетельство. Поверили ему не все, так как документ, как известно, восстановлению подлежит.
Многие фолловеры долгое время считали, что Алина до сих пор ревнует Александра, строящего в данный момент отношения на телестройке с Екатериной Зиновьевой, и не хочет, чтобы он встречался с какой-то другой девушкой, пусть даже и той, которая очень нравится его матери. Устиненко поспешила развеять эти слухи и заявила, что ей просто удобно оставаться супругой Гобозова, так как они до сих пор общаются, потому что у них есть общий сын.
К слову, такое поведение зрители могут смело трактовать намерением помешать Зиновьевой выстроить хорошие отношения с Гобозовом, ведь если Алиана будет постоянно мелькать неподалёку, то это точно скажется на романе проектной пары. При этом пока Екатерина лишь благодарит Александра, то и дело прощающего ей флирт с другими мужчинами.
Ранее ситуацию с затянувшимся бракоразводным процессом прокомментировал Гобозов. По его словам, Устиненко потеряла брачное свидетельство. Поверили ему не все, так как документ, как известно, восстановлению подлежит.