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Алиана Устиненко не хочет разводиться с Александром Гобозовым
Жена Александра Гобозова Алиана Устиненко рассказала о планах относительно своего пока ещё мужа, намекнув, что не желает разводиться с ним, так как штамп в паспорте очень удобен.

Многие фолловеры долгое время считали, что Алина до сих пор ревнует Александра, строящего в данный момент отношения на телестройке с Екатериной Зиновьевой, и не хочет, чтобы он встречался с какой-то другой девушкой, пусть даже и той, которая очень нравится его матери. Устиненко поспешила развеять эти слухи и заявила, что ей просто удобно оставаться супругой Гобозова, так как они до сих пор общаются, потому что у них есть общий сын.

Алиана Устиненко не хочет разводиться с Александром Гобозовым

К слову, такое поведение зрители могут смело трактовать намерением помешать Зиновьевой выстроить хорошие отношения с Гобозовом, ведь если Алиана будет постоянно мелькать неподалёку, то это точно скажется на романе проектной пары. При этом пока Екатерина лишь благодарит Александра, то и дело прощающего ей флирт с другими мужчинами.

Ранее ситуацию с затянувшимся бракоразводным процессом прокомментировал Гобозов. По его словам, Устиненко потеряла брачное свидетельство. Поверили ему не все, так как документ, как известно, восстановлению подлежит.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:50
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