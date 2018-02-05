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Мадонну признали звездой с самым странным райдером
Звезды шоу-бизнеса привыкли перед выступлениями чувствовать себя комфортно. Почти все знаменитости не ограничивают себя паком воды и тарелкой фруктов на столе. Обладательницей самого странного райдера признали Мадонну.

Мадонну признали звездой с самым странным райдером


Мадонна имеет огромную популярность, аншлагом сопровождается почти каждое ее шоу. А подготовка концертов для певицы является важным мероприятием.

Зачастую организаторы прибегают к самым изощренным способам, чтобы угодить Мадонне. В райдере исполнительницы имеется пункт, который гласит, что в ее гримерной комнате и в номере отеля должны менять каждый день унитазы. Мало того, использованные элементы сантехники должны уничтожаться.

Поклонники Мадонны считают, что таким образом звезда борется с попытками использовать ее вещи для продажи фанатам.

Мадонна давно отличается чрезмерной педантичностью, именно поэтому перед заселением в номера всегда проводит тщательную проверку спального места и санузла самостоятельно.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:10
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