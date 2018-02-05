Андрей Денисов заявил, что точно не вернётся к Дарье Титомир

По словам Андрея, познакомить Дарью с родителями ему бы точно никогда не захотелось, так как её репутация невероятно скверна. Как он объяснил, незнакомцы в Интернете поделились с ним ссылками, и по ним можно пройти на сайты, где много откровенной информации о его уже бывшей возлюбленной. Андрей очень расстроен тем, что Дарья никогда не рассказывала ему, чем ей приходилось заниматься до прихода на телестройку.Если верить Денисову, Титомир снималась обнажённой. Страстные фотографии девушки парень уже посмотрел, в связи с чем до сих пор отходит от стресса, хоть и не жалеет о расставании, потому что чётко понимает, что такая ему не нужна.Дарья, конечно, попыталась объяснить Андрею, что зарабатывала деньги только за съёмки в одежде, но это не успокоило рассердившегося парня, который в любом случае не смог бы познакомить её ни с друзьями, ни с предками.