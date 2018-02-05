АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Андрей Денисов заявил, что точно не вернётся к Дарье Титомир
Участник популярного проекта "Дом-2" Андрей Денисов разорвал отношения с Дарьей Титомир и не собирается их возобновлять, парень даже не стал выслушивать объяснения девушки, которая, как ему кажется, не заслуживает прощения, да и окончание романа с ней молодой человек перенёс без труда.

По словам Андрея, познакомить Дарью с родителями ему бы точно никогда не захотелось, так как её репутация невероятно скверна. Как он объяснил, незнакомцы в Интернете поделились с ним ссылками, и по ним можно пройти на сайты, где много откровенной информации о его уже бывшей возлюбленной. Андрей очень расстроен тем, что Дарья никогда не рассказывала ему, чем ей приходилось заниматься до прихода на телестройку.

Андрей Денисов заявил, что точно не вернётся к Дарье Титомир

Если верить Денисову, Титомир снималась обнажённой. Страстные фотографии девушки парень уже посмотрел, в связи с чем до сих пор отходит от стресса, хоть и не жалеет о расставании, потому что чётко понимает, что такая ему не нужна.

Дарья, конечно, попыталась объяснить Андрею, что зарабатывала деньги только за съёмки в одежде, но это не успокоило рассердившегося парня, который в любом случае не смог бы познакомить её ни с друзьями, ни с предками.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Hyundai может начать выпуск моторов и трансмиссий
Московский апеляционный суд рассмотрит жалобу
Алла Пугачева однажды не пустила Королеву на
Возлюбленный Анастасии Волочковой Михаил прокатил
Подписчики советуют Стефании Маликовой скромнее
Специалисты НАФИ: Тур по России обойдется до 40
Просмотреть все новости