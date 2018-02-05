Андрей Денисов заявил, что точно не вернётся к Дарье Титомир
Участник популярного проекта "Дом-2" Андрей Денисов разорвал отношения с Дарьей Титомир и не собирается их возобновлять, парень даже не стал выслушивать объяснения девушки, которая, как ему кажется, не заслуживает прощения, да и окончание романа с ней молодой человек перенёс без труда.
По словам Андрея, познакомить Дарью с родителями ему бы точно никогда не захотелось, так как её репутация невероятно скверна. Как он объяснил, незнакомцы в Интернете поделились с ним ссылками, и по ним можно пройти на сайты, где много откровенной информации о его уже бывшей возлюбленной. Андрей очень расстроен тем, что Дарья никогда не рассказывала ему, чем ей приходилось заниматься до прихода на телестройку.
Если верить Денисову, Титомир снималась обнажённой. Страстные фотографии девушки парень уже посмотрел, в связи с чем до сих пор отходит от стресса, хоть и не жалеет о расставании, потому что чётко понимает, что такая ему не нужна.
Дарья, конечно, попыталась объяснить Андрею, что зарабатывала деньги только за съёмки в одежде, но это не успокоило рассердившегося парня, который в любом случае не смог бы познакомить её ни с друзьями, ни с предками.
По словам Андрея, познакомить Дарью с родителями ему бы точно никогда не захотелось, так как её репутация невероятно скверна. Как он объяснил, незнакомцы в Интернете поделились с ним ссылками, и по ним можно пройти на сайты, где много откровенной информации о его уже бывшей возлюбленной. Андрей очень расстроен тем, что Дарья никогда не рассказывала ему, чем ей приходилось заниматься до прихода на телестройку.
Если верить Денисову, Титомир снималась обнажённой. Страстные фотографии девушки парень уже посмотрел, в связи с чем до сих пор отходит от стресса, хоть и не жалеет о расставании, потому что чётко понимает, что такая ему не нужна.
Дарья, конечно, попыталась объяснить Андрею, что зарабатывала деньги только за съёмки в одежде, но это не успокоило рассердившегося парня, который в любом случае не смог бы познакомить её ни с друзьями, ни с предками.