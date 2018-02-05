Блокчейн-технология послужила основой новому мессенжеру от специалистов НГУ
Новосибирским аспирантом Александром Балуевым, разработан мессенджер для конфиденциальных закрытых переговоров делового уровня, причем за основу взята блокчейн-технология. Использование Chain-chat позволяет предотвратить доступ третьей стороне прочитать конфиденциальную информацию. Подобная ситуация соблюдается даже при условии возможного взлома системы защиты сервера.
Как рассказал сам Балуев, подобная система разрабатывалась им со студенческих времен, но возможность решения проблем закрытого мессенджера, появилась только после внедрения процессов передачи и сохранения фрагментированных объемов информации, с использованием возможностей блокчейна. В современном мире, конкуренция не обходится без информационного шпионажа, с разработками своих методов похищений и взломов источников конфиденциального содержания.
Работа Chain-chat основана на принципах искусственного интеллекта, с возможностью самостоятельного распределения по нескольким серверам фрагментов информации, как части общей системы. При взломе одного компьютера, закрытая информация не теряется, так как централизованный информационный поток остается в прошлом. К системе Балуева уже проявили интерес некоторые структуры государственного уровня.
Как рассказал сам Балуев, подобная система разрабатывалась им со студенческих времен, но возможность решения проблем закрытого мессенджера, появилась только после внедрения процессов передачи и сохранения фрагментированных объемов информации, с использованием возможностей блокчейна. В современном мире, конкуренция не обходится без информационного шпионажа, с разработками своих методов похищений и взломов источников конфиденциального содержания.
Работа Chain-chat основана на принципах искусственного интеллекта, с возможностью самостоятельного распределения по нескольким серверам фрагментов информации, как части общей системы. При взломе одного компьютера, закрытая информация не теряется, так как централизованный информационный поток остается в прошлом. К системе Балуева уже проявили интерес некоторые структуры государственного уровня.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:20