Huawei Nova 2i подешевел на 52 доллара
Китайский производитель смартфонов Huawei снизил стоимость своего мобильного устройства Nova 2i. Отмечается, что ценник был занижен на 52 доллара в преддверии Китайского нового года.
Ранее смартфон, который пользователи оценили за отличные возможности для селфи, предлагался по цене в 335 долларов. На сегодняшний день китайская компания продает свой Huawei Nova 2i уже за 283 доллара. Помимо заниженной стоимости в магазинах при покупке этого устройства будут предлагаться различные полезные аксессуары.
Чтобы приобрести девайс по скидке достаточно обратиться в официальный магазин Huawei или же поискать его в различных торговых Интернет-сервисах.
Напомним, что смартфон продается с 5,9-дюймовым дисплеем, двойными основной и фронтальной камерами и в трех цветовых вариациях.
Ранее смартфон, который пользователи оценили за отличные возможности для селфи, предлагался по цене в 335 долларов. На сегодняшний день китайская компания продает свой Huawei Nova 2i уже за 283 доллара. Помимо заниженной стоимости в магазинах при покупке этого устройства будут предлагаться различные полезные аксессуары.
Чтобы приобрести девайс по скидке достаточно обратиться в официальный магазин Huawei или же поискать его в различных торговых Интернет-сервисах.
Напомним, что смартфон продается с 5,9-дюймовым дисплеем, двойными основной и фронтальной камерами и в трех цветовых вариациях.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30