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Huawei Nova 2i подешевел на 52 доллара
Китайский производитель смартфонов Huawei снизил стоимость своего мобильного устройства Nova 2i. Отмечается, что ценник был занижен на 52 доллара в преддверии Китайского нового года.

Huawei Nova 2i подешевел на 52 доллара


Ранее смартфон, который пользователи оценили за отличные возможности для селфи, предлагался по цене в 335 долларов. На сегодняшний день китайская компания продает свой Huawei Nova 2i уже за 283 доллара. Помимо заниженной стоимости в магазинах при покупке этого устройства будут предлагаться различные полезные аксессуары.

Чтобы приобрести девайс по скидке достаточно обратиться в официальный магазин Huawei или же поискать его в различных торговых Интернет-сервисах.

Напомним, что смартфон продается с 5,9-дюймовым дисплеем, двойными основной и фронтальной камерами и в трех цветовых вариациях.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30
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