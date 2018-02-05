Huawei Nova 2i подешевел на 52 доллара

Ранее смартфон, который пользователи оценили за отличные возможности для селфи, предлагался по цене в 335 долларов. На сегодняшний день китайская компания продает свой Huawei Nova 2i уже за 283 доллара. Помимо заниженной стоимости в магазинах при покупке этого устройства будут предлагаться различные полезные аксессуары.Чтобы приобрести девайс по скидке достаточно обратиться в официальный магазин Huawei или же поискать его в различных торговых Интернет-сервисах.Напомним, что смартфон продается с 5,9-дюймовым дисплеем, двойными основной и фронтальной камерами и в трех цветовых вариациях.