Razer предлагает пользователям праздничную версию Phone 2018 Gold Edition
Компания Razer выставила в продажу специальную серию смартфонов Razer Phone 2018 Gold Edition. Устройство будет идти вместе с красной подарочной упаковкой, а в ней окажутся фирменные наклейки и поздравление от производителя с Китайским новым годом.
Стоит отметить, что комплектация и цена самого мобильного девайса окажутся такими же как и ранее. Напомним, что в ноябре Razer Phone был представлен в качестве первого смартфона компании. Так в нем оказался процессор Snapdragon 835, 8 гигабайт оперативной памяти и 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. За все это продавец требует 700 долларов.
Чтобы приобрести специальную подарочную комплектацию, следует обратиться в официальный магазин RazerStore и оформить там заказ.
Стоит отметить, что комплектация и цена самого мобильного девайса окажутся такими же как и ранее. Напомним, что в ноябре Razer Phone был представлен в качестве первого смартфона компании. Так в нем оказался процессор Snapdragon 835, 8 гигабайт оперативной памяти и 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. За все это продавец требует 700 долларов.
Чтобы приобрести специальную подарочную комплектацию, следует обратиться в официальный магазин RazerStore и оформить там заказ.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:40