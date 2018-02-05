Razer предлагает пользователям праздничную версию Phone 2018 Gold Edition

Стоит отметить, что комплектация и цена самого мобильного девайса окажутся такими же как и ранее. Напомним, что в ноябре Razer Phone был представлен в качестве первого смартфона компании. Так в нем оказался процессор Snapdragon 835, 8 гигабайт оперативной памяти и 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. За все это продавец требует 700 долларов.Чтобы приобрести специальную подарочную комплектацию, следует обратиться в официальный магазин RazerStore и оформить там заказ.