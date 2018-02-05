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В Южной Корее зафиксировали махинации с криптовалютами на 600 млн. долларов
Таможенная служба Южной Кореи рассказала о незаконных операциях с криптовалютой, которые оценены в 594 миллионов долларов. Так отмечается, что местные компании–инвесторы выводили из Южной Кореи криптовалюту и продавали ее иностранным покупателям, а обратно получали доллары.

В Южной Корее зафиксировали махинации с криптовалютами на 600 млн. долларов


Стоит отметить, что в последнее время власти страны очень плотно взяли в оборот владельцев криптовалюты. Сообщается, что сейчас их обложили налогом на прибыль, размер которого составляет 24,2% от суммы. Ранее требовалось, чтобы все владельцы криптомонет раскрыли свою личность и даже ходили слухи, что этот вид денег в Южной Корее могут запретить.

В целом отношение к электронным деньгам становиться все хуже из-за того что их часто связывают с терроризмом и отмыванием денег. К примеру, в России глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты способны нарушить денежное обращение в стране.

До этого уже много людей потеряли свои деньги на вложении в обманные проекты, которые были связаны с блокчейном, биткоином и ICO.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:40
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