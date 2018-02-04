Ученые не подтвердили угрозу здоровью из-за пользования мобильным телефоном

Вопросы о том, вредят ли сотовые телефоны здоровью, сохраняются на протяжении десятилетий. Устройства излучают неионизирующее электромагнитное излучение, нагревающее пищу в микроволновой печи, но ученые изо всех сил пытались окончательно связать использование сотового телефона с раковыми заболеваниями или другими заболеваниями.Национальная программа по токсикологии (NTP) провела исследование продолжительностью в 2 года, в рамках которого крысы и мыши обоих полов свободно бегали в специально сконструированных камерах реверберации, где все их тела подвергались воздействию радиации. Воздействие началось во время беременности, а затем продолжалось девять часов в день в течение 2 лет.«Это не та ситуация, с которой большинство людей столкнутся при использовании сотовых телефонов. Хотя это позволяет нам исследовать потенциал биологических эффектов, если они произойдут», - сказал Джон Бучер, старший научный сотрудник NTP, который руководил исследованием.Самое сильное открытие исследования заключалось в том, что у самцов крыс был повышен риск развития опухолей, называемых злокачественными шванномами, в соединительных тканях, окружающих нервы в сердце. Заболевания, связанные с сексом и видоизменением, наблюдались также для лимфомы и рака предстательной железы, кожи, легких, печени и головного мозга, но эти результаты были слабыми.Ранние реакции на результаты дают понять, что резких изменений в дебатах по безопасности сотового телефона не состоится. Как критики, так и сторонники текущих оценок рисков и стандартов безопасности заявляют, что исследования поддерживают их точки зрения.В заявлении Национальный институт рака США отметил, что ожидается крупное европейское исследование сотовых телефонов и риск опухоли головного мозга, результаты которого будут обнародованы в этом году.Между тем, эксперты планируют рассмотреть новые исследования NTP на встрече в конце марта. NTP также планирует продолжить исследования на животных в новых камерах, которые повторяют излучение, создаваемое сотовыми телефонами 4G текущего поколения.