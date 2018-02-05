Под Каиром найдена гробница возрастом 4 тысячи лет

По информации генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазиря, в гробнице была погребена жрица Хетпет – служительница культа богини плодородия, красоты, любви и женственности Хатхор. Открытое археологами захоронение в западном некрополе Гизы относится к 2563-2423 годам до н. э. − временам пятой династии фараонов так называемой эпохи Древнего царства.Внутри гробницы обнаружены неповторимые цветные фрески, на которых запечатлены сцены повседневного быта: охота, рыбалка, сбор фруктов, танцы, музыканты и так далее. Сама мумия жрицы в склепе отсутствовала. Вероятнее всего, захоронение было разграблено в древние времена.Но ученые и находкой фресок остались весьма довольны: такого типа их было обнаружено лишь при двух раскопках.