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Под Каиром найдена гробница возрастом 4 тысячи лет
Уникальная гробница, которой четыре тысячи лет, найдена египетскими археологами недалеко от столицы страны Каира.

Под Каиром найдена гробница возрастом 4 тысячи лет


По информации генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазиря, в гробнице была погребена жрица Хетпет – служительница культа богини плодородия, красоты, любви и женственности Хатхор. Открытое археологами захоронение в западном некрополе Гизы относится к 2563-2423 годам до н. э. − временам пятой династии фараонов так называемой эпохи Древнего царства.

Внутри гробницы обнаружены неповторимые цветные фрески, на которых запечатлены сцены повседневного быта: охота, рыбалка, сбор фруктов, танцы, музыканты и так далее. Сама мумия жрицы в склепе отсутствовала. Вероятнее всего, захоронение было разграблено в древние времена.

Но ученые и находкой фресок остались весьма довольны: такого типа их было обнаружено лишь при двух раскопках.
Наука
Добавил: George21 Сегодня, 08:50
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