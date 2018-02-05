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Елена Хромина заявила, что Саймон Марданшин бросил её, так как не прошёл проверку
Елена Хромина, расставшаяся с Саймоном Марданшином, сильно переживает из-за этого события и винит себя в произошедшем, и пост об этом блондинка на днях опубликовала в Instagram.

Как известно, Хромина очень часто дралась и ругалась с Марго Овсянниковой, у которой ей удалось отбить загорелого качка, однако, как оказалось, все старания белокурой скандалистки были напрасны - Саймон вернулся к улыбчивой красотке с накладными волосами. Елена, в свою очередь, поспешила отметить, что причиной такого исхода стала проверка, которую молодой человек не прошёл.

Елена Хромина заявила, что Саймон Марданшин бросил её, так как не прошёл проверку

Как объяснила бывшая пассия Романа Гриценко, Саймону не понравилось, что её часто видели с другими парнями. Интима, конечно, не было, но Елена сильно провоцировала, аргументируя это своим желанием понаблюдать за реакцией парней. Впрочем, крутить с ними романы она даже и не думала. Марданшину же было больно оставаться рядом с такой девушкой и произошло возвращение к Марго.

Хромина переживает, так как по-настоящему любит Марданшина. Не так давно в ходе приватной беседы с ведущей Ксенией Бородиной девушка даже заявила, что готова взять "чёрную метку" ради своего любимого мужчины.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:20
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