Елена Хромина заявила, что Саймон Марданшин бросил её, так как не прошёл проверку

Как известно, Хромина очень часто дралась и ругалась с Марго Овсянниковой, у которой ей удалось отбить загорелого качка, однако, как оказалось, все старания белокурой скандалистки были напрасны - Саймон вернулся к улыбчивой красотке с накладными волосами. Елена, в свою очередь, поспешила отметить, что причиной такого исхода стала проверка, которую молодой человек не прошёл.Как объяснила бывшая пассия Романа Гриценко, Саймону не понравилось, что её часто видели с другими парнями. Интима, конечно, не было, но Елена сильно провоцировала, аргументируя это своим желанием понаблюдать за реакцией парней. Впрочем, крутить с ними романы она даже и не думала. Марданшину же было больно оставаться рядом с такой девушкой и произошло возвращение к Марго.Хромина переживает, так как по-настоящему любит Марданшина. Не так давно в ходе приватной беседы с ведущей Ксенией Бородиной девушка даже заявила, что готова взять "чёрную метку" ради своего любимого мужчины.