Беременная Кирстен Данст снялась в рекламном ролике

Официальный блог модного бренда Rodarte недавно опубликовал фотографии звезды киноленты «Человек-паук» Кирстен Данст. На снимках отчетливо видно, что животик актрисы заметно округлился.Два года назад у звезды кино завязались романтические отношения с Джесси Племонсом. С ним она познакомилась на съемках сериала «Фарго». Мужчина почти сразу сделал предложение возлюбленной. В своем интервью журналу Marie Claire Данст призналась, что давно созрела для семейных отношений.Кирстен Данст, актриса, режиссер, модель, а также продюсер, получила большую популярность в мире кино в 1994 году в 12 лет, после участия в съемках фильма «Интервью с вампиром». После роли Мэри Джейн Уотсон в фильме «Человек-паук» актриса получила еще большую популярность. Приз Каннского фестиваля Данст получила в 2011 году за лучшую женскую роль в киноленте «Меланхолия» Ларса фон Триера.