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Беременная Кирстен Данст снялась в рекламном ролике
Слухи беременности 35-летней Кирстен Данст просочились в СМИ в конце минувшего года. Однако, вместо опровержения данной информации, американская актриса подтвердила подозрения журналистов, снявшись в модном рекламном ролике.

Беременная Кирстен Данст снялась в рекламном ролике


Официальный блог модного бренда Rodarte недавно опубликовал фотографии звезды киноленты «Человек-паук» Кирстен Данст. На снимках отчетливо видно, что животик актрисы заметно округлился.

Два года назад у звезды кино завязались романтические отношения с Джесси Племонсом. С ним она познакомилась на съемках сериала «Фарго». Мужчина почти сразу сделал предложение возлюбленной. В своем интервью журналу Marie Claire Данст призналась, что давно созрела для семейных отношений.

Кирстен Данст, актриса, режиссер, модель, а также продюсер, получила большую популярность в мире кино в 1994 году в 12 лет, после участия в съемках фильма «Интервью с вампиром». После роли Мэри Джейн Уотсон в фильме «Человек-паук» актриса получила еще большую популярность. Приз Каннского фестиваля Данст получила в 2011 году за лучшую женскую роль в киноленте «Меланхолия» Ларса фон Триера.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 06:40
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