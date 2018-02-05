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Илья Яббаров хочет провести ДНК-тест, так как думает, что его дочка не от него
Не так давно вернувшийся на проект "Дом-2" Илья Яббаров, который в последнее время то и дело упоминает имя своей дочери, причём как в положительном, так и в отрицательном ключе, неожиданно засомневался, что девочка родилась от него, в связи с чем собирается провести ДНК-тест.

При этом Яббаров добавил, что если супруга не захочет подтвердить его отцовство медицинским путём, то ему придётся решать этот вопрос с помощью суда. Как известно, молодой человек задолжал немало алиментов за Владиславу, поэтому сейчас хейтеры говорят, что телезвезда просто не хочет их выплачивать.

Илья Яббаров хочет провести ДНК-тест, так как думает, что его дочка не от него

Однако Илья уверяет, что желает лишь узнать истину, поскольку часто уезжал в командировку, когда его уже бывшая любимая женщина забеременела. Кроме того, друзья участника реалити-шоу часто говорят, что у женщины были на стороне какие-то романы. Яббаров долгое время не думал о том, что дочь может быть не от него, но с каждым годом сомнения становились всё ярче.

На телестройку, напомним, Яббаров вернулся для Марины Джураевой, которая уже успела его бросить. За пределами периметра Илья встречался с Марией Кохно, и даже хотел жениться на ней, однако ничего у них так и не получилось.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:10
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