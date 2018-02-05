Илья Яббаров хочет провести ДНК-тест, так как думает, что его дочка не от него

При этом Яббаров добавил, что если супруга не захочет подтвердить его отцовство медицинским путём, то ему придётся решать этот вопрос с помощью суда. Как известно, молодой человек задолжал немало алиментов за Владиславу, поэтому сейчас хейтеры говорят, что телезвезда просто не хочет их выплачивать.Однако Илья уверяет, что желает лишь узнать истину, поскольку часто уезжал в командировку, когда его уже бывшая любимая женщина забеременела. Кроме того, друзья участника реалити-шоу часто говорят, что у женщины были на стороне какие-то романы. Яббаров долгое время не думал о том, что дочь может быть не от него, но с каждым годом сомнения становились всё ярче.На телестройку, напомним, Яббаров вернулся для Марины Джураевой, которая уже успела его бросить. За пределами периметра Илья встречался с Марией Кохно, и даже хотел жениться на ней, однако ничего у них так и не получилось.