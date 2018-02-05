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Зрителей в кинотеатрах будут подсчитывать нейросетью
В российских кинотеатрах начнут тестировать систему, благодаря которой можно будет посчитать количество зрителей в зале. Система будет основываться на искусственном интеллекте и нейросетей. Об этом рассказал генеральный директор «Киноплана» Анатолий Кузменко.

Кузменко на своей странице в социальной сети рассказал, что многие компании хотят «залезть» в конфиденциальные данные кинотеатров, а кинотеатры просили «подкорректировать» выручку в отчётности. Чтобы избавиться от сомнений и решить многие проблемы была создана система с нейронной сетью подсчета зрителей в кинозале.

Зрителей в кинотеатрах будут подсчитывать нейросетью


«Система исключит возможность манипуляции с билетами и повысит уровень доверия между всеми участниками рынка», написал Анатолий Кузменко. Система работает путем записывания видео из кинозала и с помощью нейросети распознает людей и подсчитывает их количество. А данную систему невозможно обмануть и изменить данные. Также Кузменко поделился, что гордится тем, что такой продукт разработали для российской индустрии.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:20
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