Зрителей в кинотеатрах будут подсчитывать нейросетью

Кузменко на своей странице в социальной сети рассказал, что многие компании хотят «залезть» в конфиденциальные данные кинотеатров, а кинотеатры просили «подкорректировать» выручку в отчётности. Чтобы избавиться от сомнений и решить многие проблемы была создана система с нейронной сетью подсчета зрителей в кинозале.«Система исключит возможность манипуляции с билетами и повысит уровень доверия между всеми участниками рынка», написал Анатолий Кузменко. Система работает путем записывания видео из кинозала и с помощью нейросети распознает людей и подсчитывает их количество. А данную систему невозможно обмануть и изменить данные. Также Кузменко поделился, что гордится тем, что такой продукт разработали для российской индустрии.