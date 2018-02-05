Марина Африкантова неожиданно привела подругу Дмитрия Дмитренко Яну на "Дом-2"

По слухам, именно дочка Татьяны Владимировны познакомила Дмитрия с Яной за пределами периметра, после чего помогла этой особе появиться на Поляне. Как считают фолловеры, у блондинки есть корыстные намерения, но рассказывать о них телезвезда, конечно же, не собирается.В данный момент зрители уже не имеют сомнений в том, что Яна прибыла на проект, чтобы увести с собой Дмитренко, хоть и говорил парень несколько дней назад на лобном месте, что у них нет серьёзных отношений.Прежде, напомним, ведущая реалити-шоу Ольга Бузова прочитала переписку, где Дмитрий мило отзывался о Яне, и даже, как показалось Владу Кадони, отсылал подруге свои интимные фотографии прямо в социальной сети.Жена молодого человека Ольга Рапунцель сильно расстроилась, но пришла в себя, когда супруг заявил, что с Яной интима не было. К слову, фанаты проекта считают, что у самой девушки на этот счёт совсем иное мнение, и очень скоро она его огласит, чем огорчит Ольгу снова.