АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Марина Африкантова неожиданно привела подругу Дмитрия Дмитренко Яну на "Дом-2"
На днях стало известно, что Дмитрий Дмитренко из "Дома-2" встречается с некой Яной, с которой периодически ходит по ресторанам, девушка появилась на проекте, а помогла ей сделать это Марина Африкантова.

По слухам, именно дочка Татьяны Владимировны познакомила Дмитрия с Яной за пределами периметра, после чего помогла этой особе появиться на Поляне. Как считают фолловеры, у блондинки есть корыстные намерения, но рассказывать о них телезвезда, конечно же, не собирается.

Марина Африкантова неожиданно привела подругу Дмитрия Дмитренко Яну на "Дом-2"

В данный момент зрители уже не имеют сомнений в том, что Яна прибыла на проект, чтобы увести с собой Дмитренко, хоть и говорил парень несколько дней назад на лобном месте, что у них нет серьёзных отношений.

Прежде, напомним, ведущая реалити-шоу Ольга Бузова прочитала переписку, где Дмитрий мило отзывался о Яне, и даже, как показалось Владу Кадони, отсылал подруге свои интимные фотографии прямо в социальной сети.

Марина Африкантова неожиданно привела подругу Дмитрия Дмитренко Яну на "Дом-2"

Жена молодого человека Ольга Рапунцель сильно расстроилась, но пришла в себя, когда супруг заявил, что с Яной интима не было. К слову, фанаты проекта считают, что у самой девушки на этот счёт совсем иное мнение, и очень скоро она его огласит, чем огорчит Ольгу снова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Hyundai может начать выпуск моторов и трансмиссий
Московский апеляционный суд рассмотрит жалобу
Алла Пугачева однажды не пустила Королеву на
Возлюбленный Анастасии Волочковой Михаил прокатил
Подписчики советуют Стефании Маликовой скромнее
Специалисты НАФИ: Тур по России обойдется до 40
Просмотреть все новости