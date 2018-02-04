Ирина Аллегрова поделилась со зрителями историей своей жизни и своих неудавшихся браках

На концертах исполнительницы всегда были аншлаги, а ее выступления вызывали бурю положительных эмоций у зрителей. Она остается кумиром для бесчисленного множества поклонников, а для кого-то осталась единственной, которую трудно забыть.Ирина замужем была четырежды и каждый раз с головой окуналась в чувства. И каждые ее отношения завершались болезненно. Жизнь популярной исполнительницы – это переживания сильной женщины, которая искала мужчину всю жизнь. Но постоянно, после встречи под стать себе мужчины она же сама и уходила.Возможно, виноваты армянские корни исполнительницы или просто не в тех представителей сильной половины она влюблялась. Первый возлюбленный предал артистку, и она вышла замуж наперекор ему за другого человека. Со вторым возлюбленным она решила развестись, поскольку он был нечестным.Третий человек запрещал петь ей сольно, но принес большую известность. Четвертый раз Ирина связала себя узами брака за человека младше себя на восемь лет. Он же захотел с ней обвенчаться и Ирина, конечно же, согласилась.А все детальные подробности из ее жизни можно посмотреть в документальном фильме об Ирине Аллегровой.