Андрей Малахов озадачил фанатов фотографией с младенцем

Поначалу, кажется, что Малахов прижимает к себе младенца. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что в руках ведущего обычный игрушечный пупс. Данная подмена вызвала недоумение у многих фолловеров, а некоторые и попросту разочаровались, так как фанаты шоумена очень хотят увидеть его первенца Александра. Однако знаменитая пара до сих пор скрывает своё чадо от объективов. Пост в течение двух дней сумел собрать свыше 324 тысяч отметок «Мне нравится» и более 450 комментариев.Стоит напомнить, что прибавление в семье Малахова произошло в ноябре прошедшего года. По словам телеведущего, степень материнского инстинкта у супруги его приятно удивила, хоть он изначально был уверен, что из неё выйдет прекрасная мама.