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Андрей Малахов озадачил фанатов фотографией с младенцем
Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов заинтриговал своих многочисленных фолловеров анонсом нового выпуска телешоу, темой которого является отпуск. В начале ролика шоумен держит младенца на руках.

Андрей Малахов озадачил фанатов фотографией с младенцем

Поначалу, кажется, что Малахов прижимает к себе младенца. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что в руках ведущего обычный игрушечный пупс. Данная подмена вызвала недоумение у многих фолловеров, а некоторые и попросту разочаровались, так как фанаты шоумена очень хотят увидеть его первенца Александра. Однако знаменитая пара до сих пор скрывает своё чадо от объективов. Пост в течение двух дней сумел собрать свыше 324 тысяч отметок «Мне нравится» и более 450 комментариев.

Стоит напомнить, что прибавление в семье Малахова произошло в ноябре прошедшего года. По словам телеведущего, степень материнского инстинкта у супруги его приятно удивила, хоть он изначально был уверен, что из неё выйдет прекрасная мама.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:15
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