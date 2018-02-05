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В крупнейшем в мире авиационном двигателе обнаружили проблему
Представители компании GE Aviation проводили испытание одного из самых крупных авиационных двигателей GE9X, и в итоге оказалось, что он имеет неисправность. Так было найдено неполадку в работе некоторых элементов статора силовой установки.

В крупнейшем в мире авиационном двигателе обнаружили проблему


Несмотря на этот недочет, специалисты на данном этапе конструирования двигателя смогут быстро и безболезненно устранить эту проблему, но вот летные испытания будут отложены на более поздние сроки.

Стоит отметить, что над GE9X инженеры работают уже 6 лет. Известно, что диаметр вентилятора установки составляет 3,4 метра, а диаметр воздухозаборной конструкции достигает 4,5 метров. Интересно, что диаметр воздухозаборника всего на пару десятков сантиметров меньше фюзеляжа Boeing 767.

Мощность такого двигателя составляет 470 кН. Благодаря особой конструкции установка будет потреблять меньше топлива и давать на выходе приличную тягу. Ожидается, что GE9X получит применение в пассажирских самолетах Boeing 777X.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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