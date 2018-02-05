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Защита VMProtect и Denuvo взломана хакерами в Assassin’s Creed Origins
В Assassin’s Creed Origins, успешно взломаны хакерами задействованные защиты - VMProtect и Denuvo. Данный факт стал неожиданным и немало озадачил разработчиков.

Основанием для сообщений специалистов, о возможном скором взломе и других игр, послужил обход защиты Denuvo 4.8 хакерами, в игре Sonic Forces, на прошлой неделе. Прошло немного времени, как и VMProtect с Denuvo, присутствующие в коде игры Assassin’s Creed Origins, успешно взломали, вызвав тем самым еще большее удивление и неожиданность, так как не послужила препятствиям даже присутствующая двойная защита. Как свидетельство свершившегося факта, на многих торрентах появились рабочие сборки данной игры в нескольких вариантах.
Защита VMProtect и Denuvo взломана хакерами в Assassin’s Creed Origins


Как следствие, от Denuvo последовала разработка новой версии - Denuvo 5.0, которая и была применена для Marvel vs Capcom: Infinite. В данной ситуации, небольшой процент удачи остался у создателей Assassin’s Creed Origins, ведь злоумышленники не успели добраться до игры, в течение первых 3-х месяцев, как она вышла в свет, ведь на этот период приходился пик всех возможных ее продаж.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:30
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