Врач-онколог: лучшей профилактикой рака является изменение образа жизни
Специалист в области онкологии Алексей Ильюхов решил поделиться своим мнением касательно профилактики раковых заболеваний в День борьбы с раком. Так врач считает, что лучшим инструментом для профилактики рака является изменение образа жизни.
Ильюхов отмечает, что к сожалению многие жители России очень небрежно относятся к своему здоровью. Также специалист уверен в важности регулярного обследования у врачей, чтобы в случае необходимости была возможность своевременно обнаружить злокачественное образование.
Помимо этого стоит ежегодно делать флюорограмму, компьютерную томографию грудной клетки и УЗИ брюшной полости. Если говорить о спецификации для мужчин и женщин, то первым следует постоянно проводить гинекологические обследования и маммографию, а мужчинам в определенном возрасте стоит сдавать анализы на ПСА.
В целом Ильюхов выделил людей, которые особенно рискуют заболеть. В его перечень попали те, кто не ведет здоровый образ жизни, страдает от чрезмерного веса тела, имеет пристрастие к вредным привычкам или же обладает какими-то хроническими заболеваниями.
Ильюхов отмечает, что к сожалению многие жители России очень небрежно относятся к своему здоровью. Также специалист уверен в важности регулярного обследования у врачей, чтобы в случае необходимости была возможность своевременно обнаружить злокачественное образование.
Помимо этого стоит ежегодно делать флюорограмму, компьютерную томографию грудной клетки и УЗИ брюшной полости. Если говорить о спецификации для мужчин и женщин, то первым следует постоянно проводить гинекологические обследования и маммографию, а мужчинам в определенном возрасте стоит сдавать анализы на ПСА.
В целом Ильюхов выделил людей, которые особенно рискуют заболеть. В его перечень попали те, кто не ведет здоровый образ жизни, страдает от чрезмерного веса тела, имеет пристрастие к вредным привычкам или же обладает какими-то хроническими заболеваниями.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:05