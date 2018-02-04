Врач-онколог: лучшей профилактикой рака является изменение образа жизни

Ильюхов отмечает, что к сожалению многие жители России очень небрежно относятся к своему здоровью. Также специалист уверен в важности регулярного обследования у врачей, чтобы в случае необходимости была возможность своевременно обнаружить злокачественное образование.Помимо этого стоит ежегодно делать флюорограмму, компьютерную томографию грудной клетки и УЗИ брюшной полости. Если говорить о спецификации для мужчин и женщин, то первым следует постоянно проводить гинекологические обследования и маммографию, а мужчинам в определенном возрасте стоит сдавать анализы на ПСА.В целом Ильюхов выделил людей, которые особенно рискуют заболеть. В его перечень попали те, кто не ведет здоровый образ жизни, страдает от чрезмерного веса тела, имеет пристрастие к вредным привычкам или же обладает какими-то хроническими заболеваниями.