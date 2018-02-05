На питании заключенных сэкономили 1,2 миллиарда рублей

Касательно этого сообщил Валерий Максименко, являющийся заместителем директора Федеральной службы исполнений наказаний. Рацион заключенных помогает рассчитывать компьютерная специальная программа. На питание одного российского заключенного сейчас приходится 72 рубля. При таком финансировании смогли сэкономить благодаря оптимизации системы. Максименко отметил, что к питанию заключенных подошли не формально, учитывая калорийности всех продуктов питания, а также экономику его производства.Расходы на питание в данном случае основательно уменьшились. Составили чёткий рацион питания, учитывая положенное количество калорий на мужчину, женщину, несовершеннолетнего, больного человека и т.д. Разработали специальную компьютерную программу, при помощи которой определили сколько нужно на питание заключенных средств.