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Супруга Дмитрия Маликова ответила на критику после рождения ребенка
Звездная пара Дмитрий и Елена Маликовы стали родителями во второй раз в январе текущего года. У счастливых родителей родился сын, которого выносила суррогатная мать. Пользователи Сети обрушились на супружескую пару не только с одобрительными комментариями, но и с критикой. Елена Маликова ответила на вопросы злопыхателей в своем микроблоге.

Супруга Дмитрия Маликова ответила на критику после рождения ребенка


Информация о том, что у четы Маликовых родился сын взбудоражила сеть. Многочисленные поклонники поздравляют Елену и Дмитрия со счастливым событием, а злопыхатели осуждают и критикуют звездную пару. В частности, пользователи возмущены тем, что сына семейства Маликовых выносила суррогатная мать, а также возрастом матери малыша. По мнению критиков, становиться матерью после 50 уже поздно.

На самом деле, Елена абсолютно не стесняется позднего материнства и не обращает никакого внимания на свой возраст. Супруга известного музыканта считает, что счастливой можно быть в любом возрасте. В своем микроблоге Маликова ответила на критику подписчиков. В частности, она написала, что благодаря рождению их с мужем сына, на одну любовь на Земле стало больше, при этом пожелав подписчикам счастья.

Супруги Маликовы вместе уже 25 лет. В 2000 году, когда у пары родилась дочь Стефания, они официально закрепили свой союз. Елену и Дмитрия Маликовых считают одной из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:25
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