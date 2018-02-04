Супруга Дмитрия Маликова ответила на критику после рождения ребенка

Информация о том, что у четы Маликовых родился сын взбудоражила сеть. Многочисленные поклонники поздравляют Елену и Дмитрия со счастливым событием, а злопыхатели осуждают и критикуют звездную пару. В частности, пользователи возмущены тем, что сына семейства Маликовых выносила суррогатная мать, а также возрастом матери малыша. По мнению критиков, становиться матерью после 50 уже поздно.На самом деле, Елена абсолютно не стесняется позднего материнства и не обращает никакого внимания на свой возраст. Супруга известного музыканта считает, что счастливой можно быть в любом возрасте. В своем микроблоге Маликова ответила на критику подписчиков. В частности, она написала, что благодаря рождению их с мужем сына, на одну любовь на Земле стало больше, при этом пожелав подписчикам счастья.Супруги Маликовы вместе уже 25 лет. В 2000 году, когда у пары родилась дочь Стефания, они официально закрепили свой союз. Елену и Дмитрия Маликовых считают одной из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса.