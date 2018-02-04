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Марго Робби оголила ноги в стильном платье с «кроличьим» принтом
Актриса Марго Робби посетила в Лос-Анджелесе премьеру мультфильма «Приключения кролика Питера», где продемонстрировала своё голубое платье с мультяшным принтом.

Марго Робби оголила ноги в стильном платье с «кроличьим» принтом

Марго постоянно удивляет своими оригинальными нарядами. На фотоколл мультипликационного фильма именуемого «Приключения кролика Питера» актриса приняла решение надеть короткий голубой наряд, который не скрывал её стройных ног. Платье из коллекции Gucci уже в продаже, которое в данный момент можно приобрести за 1 100 долларов. Образ звезды завершили тапочки без задника красного цвета.

Мультфильм «Приключения кролика Питера» рассказывает маленькому зрителю о забавном кролике, который хочет залезть в огород фермера и завладеть желанными фруктами и овощами. В мультфильме Робби озвучивает Флопси – это сестра кролика Питера. Российский зритель сможет увидеть мультфильм уже с девятого февраля.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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