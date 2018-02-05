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Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами США и РФ остаются дружественными
Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что несмотря на разногласия между правительствами двух государств, отношения американских и российских граждан остаются дружественными.

Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами США и РФ остаются дружественными


Так дипломат утверждает, что если любого обычного россиянина отправить в США для знакомства и жизни в обычной американской семье, то они легко поладят друг с другом. Касательно отношений между правительствами США и России он указал, что для взаимопонимания нужно стараться искать что-то общее и обязательно должен происходить диалог.

Хантсман уверен в том, что доверие – это самое главное, и оно позволит наладить более тесные международные связи. Несмотря на то, что у США и России разные позиции, по мнению посла, следует уважать друг друга и пытаться находить общие точки соприкосновения. Это значит, что для согласия должны учитываться как интересы Вашингтона, так и интересы Москвы.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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