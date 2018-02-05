Россия оказалась на 89-м месте в рейтинге верховенства права

Отмечается, что в первой тройке оказались страны Скандинавии – Дания, Норвегия и Финляндия. С ними в первой десятке оказались Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Канада и Австралия. Что касается США, то это государство заняло только 19-е место в рейтинге.Такие страны бывшего постсоветского пространства как Грузия, Украина, Белоруссия, Киргизия и Казахстан заняли 38-е, 77-е, 65-е, 82-е и 64-е место соответственно. Россия за два года слегка поднялась в рейтинге и опередила Узбекистан, Мексику, Доминиканскую Республику и некоторые страны африканского региона. На последнем 113 месте осталась Венесуэла.Стоит отметить, что для составления списка были проанализированы различные показатели по каждой стране. Сюда можно отнести отсутствие коррупции, открытость государства, безопасность граждан и работа правоохранительной системы, а также правосудие на разных уровнях страны.