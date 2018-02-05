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Тюменская область успешно применяет программу реабилитации людей с нарушениями слуха
Регион Тюменской области отмечен, как один из успешных, по реализации программ помощи людям с осложнениями и различными нарушениями слуха. На протяжении четырех лет, база АУ СОН ТО «Пышма» при «Центре медицинской и социальной реабилитации», применяет метод верботональной реабилитации.

При лечении применяется уникальный аппарат с вибростолом - Верботон ВТ-15. Его помощь необходима, в большинстве случаев, при реабилитации детей после слухопротезирования и кохлеарной имплантации. Сурдопедагогом центра Мариной Вятчиной отмечено, устройство способно на начальных этапах вызвать у ребенка, который родился глухим, голос, а также способствовать формированию навыков слушания и говорения.
Тюменская область успешно применяет программу реабилитации людей с нарушениями слуха


Как передает Тюменская линия, развитие навыка слушания происходит через низкочастотные вибрации. Произносимый звук провоцирует движение. Ребенок начинает это понимать и, через время, может делать это самостоятельно.

Методом уже доказана своя эффективность. За 4 года в стенах центра «Пышма» обследованы более 200 человек, со всех уголков страны. Пациенты успешно овладели навыками нового взаимодействия с миром.
Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00
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