Тюменская область успешно применяет программу реабилитации людей с нарушениями слуха

При лечении применяется уникальный аппарат с вибростолом - Верботон ВТ-15. Его помощь необходима, в большинстве случаев, при реабилитации детей после слухопротезирования и кохлеарной имплантации. Сурдопедагогом центра Мариной Вятчиной отмечено, устройство способно на начальных этапах вызвать у ребенка, который родился глухим, голос, а также способствовать формированию навыков слушания и говорения.Как передает Тюменская линия, развитие навыка слушания происходит через низкочастотные вибрации. Произносимый звук провоцирует движение. Ребенок начинает это понимать и, через время, может делать это самостоятельно.Методом уже доказана своя эффективность. За 4 года в стенах центра «Пышма» обследованы более 200 человек, со всех уголков страны. Пациенты успешно овладели навыками нового взаимодействия с миром.