Анастасия Волочкова сказала, что не перестанет делать свои шпагаты

Анастасия Волочкова уверена, что в любом случае ей нужно тренироваться, так как она добились успехов ценой своего большого труда, и поэтому бросать навыки, будет глупо. Балерина зазывает своих многочисленных фолловеров попробовать сделать это упражнение, да ещё и так, чтобы было также зрелищно.По мнению Анастасиии Волочковой, залог успеха стройности её ног заключается в выполнении шпагата. Под публикацией мгновенно начали «сыпаться лайки». В течение суток фото сумело собрать более 7 отметок «Мне нравится». В комментариях фанаты хвалили танцовщицу за её труды, однако нашлись и те пользователи, которые критиковали балерину.