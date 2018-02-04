АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Анастасия Волочкова сказала, что не перестанет делать свои шпагаты
Известная отечественная балерина Анастасия Волочкова обнародовала в своём микроблоге Instagram новую публикацию в необычном ракурсе, при этом пообещала постоянно демонстрировать свои шпагаты.

Анастасия Волочкова сказала, что не перестанет делать свои шпагаты

Анастасия Волочкова уверена, что в любом случае ей нужно тренироваться, так как она добились успехов ценой своего большого труда, и поэтому бросать навыки, будет глупо. Балерина зазывает своих многочисленных фолловеров попробовать сделать это упражнение, да ещё и так, чтобы было также зрелищно.

По мнению Анастасиии Волочковой, залог успеха стройности её ног заключается в выполнении шпагата. Под публикацией мгновенно начали «сыпаться лайки». В течение суток фото сумело собрать более 7 отметок «Мне нравится». В комментариях фанаты хвалили танцовщицу за её труды, однако нашлись и те пользователи, которые критиковали балерину.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:55
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космические лазеры помогут ученым отследить
Летом 2018 года Apple Music намерена превзойти
Посол Джон Хантсман: Отношения между гражданами
Разгадан феномен инопланетного племени дропа,
Правительство США обеспокоено ростом нелегальной
Мелания Трамп не хочет фотографироваться с мужем
Просмотреть все новости