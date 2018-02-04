Губернатор Сахалина разыграл в Instagram трех щенков
Троих щенков от собственных абруццких овчарок в своеобразном конкурсе разыграл губернатор Сахалина Олег Кожемяко.
В середине января чиновник рассказал своим подписчикам в Instgram радостную новость: пара его собак породы маремма стала родителями очаровательных щенков. И пригласил заинтересованных фолловеров присылать наилучшие рецепты семейного счастья. Взамен он пообещал финалисту приз в виде живого символа этого года.
Вскоре Олег Кожемяко прочитал около 500 писем со счастливыми семейными историями.
Подводя итоги, Олег подчеркнул, что проведенный конкурс позволил ему еще раз убедиться в том, что обитатели Сахалина и Курил – чуткие и добрые люди. И, поскольку ему было сложно выбрать среди сотен писем одно, самое лучшее, он объявил сразу три призовых места. Так что теперь три сахалинские семьи станут хозяевами милых щенков.
В середине января чиновник рассказал своим подписчикам в Instgram радостную новость: пара его собак породы маремма стала родителями очаровательных щенков. И пригласил заинтересованных фолловеров присылать наилучшие рецепты семейного счастья. Взамен он пообещал финалисту приз в виде живого символа этого года.
Вскоре Олег Кожемяко прочитал около 500 писем со счастливыми семейными историями.
Подводя итоги, Олег подчеркнул, что проведенный конкурс позволил ему еще раз убедиться в том, что обитатели Сахалина и Курил – чуткие и добрые люди. И, поскольку ему было сложно выбрать среди сотен писем одно, самое лучшее, он объявил сразу три призовых места. Так что теперь три сахалинские семьи станут хозяевами милых щенков.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:45