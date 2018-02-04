Губернатор Сахалина разыграл в Instagram трех щенков

В середине января чиновник рассказал своим подписчикам в Instgram радостную новость: пара его собак породы маремма стала родителями очаровательных щенков. И пригласил заинтересованных фолловеров присылать наилучшие рецепты семейного счастья. Взамен он пообещал финалисту приз в виде живого символа этого года.Вскоре Олег Кожемяко прочитал около 500 писем со счастливыми семейными историями.Подводя итоги, Олег подчеркнул, что проведенный конкурс позволил ему еще раз убедиться в том, что обитатели Сахалина и Курил – чуткие и добрые люди. И, поскольку ему было сложно выбрать среди сотен писем одно, самое лучшее, он объявил сразу три призовых места. Так что теперь три сахалинские семьи станут хозяевами милых щенков.