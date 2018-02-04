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Подруга Татьяны Лютаевой умерла от рака
Татьяна Лютаева, являющаяся актрисой, третьего февраля в рамках Instagram сообщила фанатам касательно смерти Екатерины Залетаевой, которая была талантливым художником-постановщиком. Причиной смерти стал страшный недуг - онкологическое заболевание.

Подруга Татьяны Лютаевой умерла от рака

Пятидесятиоднолетняя Екатерина Залетаева скончалась от рака. В конце прошедшего года Лютаева призвала фолловеров помочь своей подруге, которой сделали сложную операцию. Залетаевой надо было пройти длительный курс химиотерапии и реабилитации.

Подруга Татьяны Лютаевой умерла от рака

После данных процедур есть побочные эффекты, однако от лечения отказаться нельзя, так как оно в организме человека, который страдает онкологическим недугом, уничтожает раковые клетки. Сейчас современная наука ещё не придумала другого способа борьбы с данной болезнью. Татьяна Лютаева в своём микроблоге Instagram сообщила поклонникам о смерти Залетаевой. Артистка сказала, что ей будет очень не хватать умершей приятельницы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:35
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